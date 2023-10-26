Збирав трофейну російську зброю. У Вінницькій області затримали чоловіка

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу", - пояснили в Генпрокурора.

За даними слідства, чоловік продав два автомати конструкції Калашникова російського виробництва, один з них - новітній АК-12 6П70 зразка 2016 року.

Під час проведення обшуку за місцем його проживання виявлено цілий арсенал стрілецької зброї, переважно виробництва РФ, яка використовується окупаційними військами. Серед вилученого:

2 гранатомети,

3 кулемети (один з яких станковий),

5 автоматів,

2 пістолета-кулемета,

1 снайперська гвинтівка,

6 пістолетів,

33 гранатометних постріли ВОГ-25,

4 гранати,

близько 4000 набоїв та комплектуючі до різної стрілецької зброї.

Вилучені набої, зброя та її компоненти направлені на експертизу.

Чоловіка правоохоронці затримали. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

Служба безпеки в результаті контрдиверсійної спецоперації нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу у Сумській області. Зловмисники розвідували позиції ЗСУ у прикордонних районах для коригування по них артилерійських та повітряних ударів росіян.

Також було затримано двох колаборанток, які добровільно співпрацювали з російськими терористами під час окупації та увійшли до складу "виборчих комісій".

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