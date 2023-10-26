Збирав трофейну російську зброю. У Вінницькій області затримали чоловіка

У Вінницькій області у чоловіка вилучили арсенал трофейної російської зброї, яку він незаконно збував.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу", - пояснили в Генпрокурора.
За даними слідства, чоловік продав два автомати конструкції Калашникова російського виробництва, один з них - новітній АК-12 6П70 зразка 2016 року.
Під час проведення обшуку за місцем його проживання виявлено цілий арсенал стрілецької зброї, переважно виробництва РФ, яка використовується окупаційними військами. Серед вилученого:
Вилучені набої, зброя та її компоненти направлені на експертизу.
Чоловіка правоохоронці затримали. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Служба безпеки в результаті контрдиверсійної спецоперації нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу у Сумській області. Зловмисники розвідували позиції ЗСУ у прикордонних районах для коригування по них артилерійських та повітряних ударів росіян.
Також було затримано двох колаборанток, які добровільно співпрацювали з російськими терористами під час окупації та увійшли до складу "виборчих комісій".
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