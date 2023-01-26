Збирав секретну інформацію для ворога. У лавах СБУ виявлено ще одного зрадника

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з ДБР викрило співробітника одного з підрозділів Служби безпеки в Запорізькій області, який проводив розвідувально-підривну діяльність на користь російських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, після повномасштабного вторгнення співробітник СБУ почав приховано збирати установчі дані своїх товаришів по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.

Ситуацію вже прокоментував голова СБУ Василь Малюк. Він зазначив, що той, хто "склав присягу народу України - повинен відповісти згідно із законом".

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) посадовцю повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.