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Збирала дані про оборонні заводи. У Кіровоградській області затримали шпигунку

Фото: СБУ викрила російську агентку у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська шпигунка збирала дані про оборонні підприємства у Кіровоградській області. Поплічницю окупантів викрили та затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадницею виявилася мешканка Олександрійського району Кіровоградської області. Жінку завербували представники російської спецслужби дистанційно.

За вказівкою окупантів, шпигунка збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури. Зокрема, її цікавила інформація про підприємства, які виконують оборонні замовлення для ЗСУ.

Отримані дані агентка повинна була передати месенджером через "зв’язкових", які входять до окупаційних угрупувань на сході України. Цю інформацію Росія планувала використати для підготовки ракетних ударів.

СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадницю, коли вона фотографувала одне з місцевих підприємств. У неї вилучити телефон з доказами.

Шпигунці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення або довічний термін за ґратами.

Фото: СБУ викрила російську агентку у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові затримали агента Росії, який планував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців.

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