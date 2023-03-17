Збирала дані про оборонні заводи. У Кіровоградській області затримали шпигунку

Зрадницею виявилася мешканка Олександрійського району Кіровоградської області. Жінку завербували представники російської спецслужби дистанційно.

За вказівкою окупантів, шпигунка збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури. Зокрема, її цікавила інформація про підприємства, які виконують оборонні замовлення для ЗСУ.

Отримані дані агентка повинна була передати месенджером через "зв’язкових", які входять до окупаційних угрупувань на сході України. Цю інформацію Росія планувала використати для підготовки ракетних ударів.

СБУ спрацювала на випередження та затримала зрадницю, коли вона фотографувала одне з місцевих підприємств. У неї вилучити телефон з доказами.

Шпигунці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення або довічний термін за ґратами.

Фото: СБУ викрила російську агентку у Кіровоградській області (ssu.gov.ua)