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Збір на медичні евакуаційні авто: спільний проект РБК-Україна та Сергія Грішина

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Київ, Четвер 18 травня 2023 09:00
Збір на медичні евакуаційні авто: спільний проект РБК-Україна та Сергія Грішина Фото: оголошено збір на на авто для медиків 4-ї танкової бригади ЗСУ (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

РБК-Україна разом з екс-шеф-редом видання, журналістом Сергієм Грішиним оголошують збір на купівлю медичних евакуаційних автомобілів. Це спільний проект для допомоги фонду "Соломʼянські котики", щоб закрити запит начальника медичної служби 4-ї танкової бригади ЗСУ.

Детальніше про збір - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

"Є потреба в медичних евакуаційних автомобілях. Раніше "Соломʼянські" котики вже передали повнопривідний бус Toyota Hiace до цієї медичної служби, який добре себе зарекомендував і вправно виконує задачі. Є потреба ще в двох", - розповів Сергій Грішин.

Наразі збір коштів проводиться ще на два повнопривідні буси Toyota Hiace для евакуації поранених бійців ЗСУ.

"Думаю, не треба пояснювати наскільки важлива вчасна евакуація з позицій поранених бійців і швидке транспортування до стабілізаційних пунктів. Давайте разом зробимо хорошу справу і доукомплектуємо евакуаційний автопарк бригади. Авто вже в Києві і просто зараз проходять підготовку на СТО", - зазначив Грішин.

Фото: оголошено збір на авто для медиків 4-ї танкової бригади ЗСУ (РБК-Україна)

Ціль збору: 590 000 грн.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2nJi9cqCfF

Карта банки: 5375411206429925

PayPal: aa5610ep@gmail.com

Сергій Грішин - український журналіст, у 2017-2019 роках шеф-редактор новин РБК-Україна.

З червня 2022 року займається волонтерством, проводить збори і допомагає транспортом підрозділам ЗСУ. Станом на травень 2023 року ним придбано та передано близько 20-ти авто. Для підрозділів ГУР, ССО, 68-ї, 93-ї, 128-ї та інших бригад ЗСУ.

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