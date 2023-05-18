Сбор на медицинские эвакуационные автомобили: совместный проект РБК-Украина и Сергея Гришина

РБК-Украина вместе с экс-шеф-редом издания, журналистом Сергеем Гришиным объявляют сбор на покупку медицинских эвакуационных автомобилей. Это совместный проект помощи фонда "Солом'янські котики", чтобы закрыть запрос начальника медицинской службы 4-й танковой бригады ВСУ.

Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.

"Есть потребность в медицинских эвакуационных автомобилях. Ранее "Соломʼянські" котики уже передали полноприводный бус Toyota Hiace в эту медицинскую службу, который хорошо себя зарекомендовал и умело выполняет задачи. Есть потребность еще в двух", - рассказал Сергей Гришин.

В настоящее время сбор средств проводится еще на два полноприводных буса Toyota Hiace для эвакуации раненых бойцов ВСУ.

"Думаю, не нужно объяснять насколько важна своевременная эвакуация с позиций раненых бойцов и быстрая транспортировка в стабилизационные пункты. Давайте вместе сделаем хорошее дело и доукомплектуем эвакуационный автопарк бригады. Авто уже в Киеве и прямо сейчас проходят подготовку на СТО", - отметил Гришин.

Фото: объявлен сбор на авто для медиков 4-й танковой бригады ВСУ (РБК-Украина)

Цель сбора: 590 000 грн.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2nJi9cqCfF

Карта банки: 5375411206429925

PayPal: aa5610ep@gmail.com

Сергей Гришин - украинский журналист, в 2017-2019 годах шеф-редактор новостей РБК-Украина.

С июня 2022 года занимается волонтерством, проводит сборы и помогает транспортом подразделениям ВСУ. По состоянию на май 2023 года им приобретено и передано около 20 автомобилей. Для подразделений ГУР, ССО, 68-й, 93-й, 128-й и других бригад ВСУ.

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