UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Збільшення тарифу на транспортування газу спричинить зменшення газовидобутку в Україні, - ФРПЕКУ

Фото: збільшення тарифу на транспортування газу спричинить зменшення газовидобутку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

У разі збільшення тарифу на транспортування природного газу в Україні може зменшитися газовидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРПЕКУ).

В ньому ФРПЕКУ звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та звернула увагу на декілька критично важливих аспектів щодо перегляду тарифу на транспортування газу. 
 
Зокрема, у Федерації підкреслили, що збільшення тарифу матиме негативний вплив на газовидобувну галузь та економіку України. 
 
"Збільшення тарифу в 4,5 рази у гривневому еквіваленті призведе до скорочення обігових коштів газовидобувних компаній та зменшення інвестицій у розробку нових родовищ. А також до зниження обсягів видобутку природного газу, особливо на виснажених родовищах, що загрожує зростанням залежності від імпорту газу", - вказується в листі. 
 
Зазначається, що додаткові витрати галузі внаслідок підвищення тарифу оцінюються в 7 млрд грн, що стане суттєвим навантаженням на, в більшій мірі, державну компанію "Укргазвидобування" та приватних видобувників. 
 
Через це ФРПЕКУ звернулася до НКРЕКП з проханням залишити розмір тарифу на транспортування газу на поточному рівні. 
 
Раніше повідомлялося, що через збільшення тарифу на транспортування газу Україна може втратити металургійну промисловість, а в галузі розпочнуться масові скорочення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укргазвидобування