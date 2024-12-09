Збільшення тарифу на транспортування газу спричинить зменшення газовидобутку в Україні, - ФРПЕКУ

В ньому ФРПЕКУ звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та звернула увагу на декілька критично важливих аспектів щодо перегляду тарифу на транспортування газу.



Зокрема, у Федерації підкреслили, що збільшення тарифу матиме негативний вплив на газовидобувну галузь та економіку України.



"Збільшення тарифу в 4,5 рази у гривневому еквіваленті призведе до скорочення обігових коштів газовидобувних компаній та зменшення інвестицій у розробку нових родовищ. А також до зниження обсягів видобутку природного газу, особливо на виснажених родовищах, що загрожує зростанням залежності від імпорту газу", - вказується в листі.



Зазначається, що додаткові витрати галузі внаслідок підвищення тарифу оцінюються в 7 млрд грн, що стане суттєвим навантаженням на, в більшій мірі, державну компанію "Укргазвидобування" та приватних видобувників.



Через це ФРПЕКУ звернулася до НКРЕКП з проханням залишити розмір тарифу на транспортування газу на поточному рівні.



Раніше повідомлялося, що через збільшення тарифу на транспортування газу Україна може втратити металургійну промисловість, а в галузі розпочнуться масові скорочення.