Збільшення тарифу на світло дозволяє "Енергоатому" гасити борги, - НКРЕКП

Він розповів, що тариф на електроенергію для населення було ухвалено на один рік і до червня 2025 року ніяких змін не має бути.

"Цей тариф дозволяє "Укргідроенерго" і "Енергоатому" компенсувати низькі ціни для населення в рамках ПСО. Також такий рівень дозволяє "Енергоатому" погашати борги", - наголосив Тарасюк.

У підсумку він висловив надію, що в майбутньому Україна прийде до лібералізованого ринку електроенергії для населення.

"Це наша мрія, як регулятора", - підкреслив Тарасюк.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.