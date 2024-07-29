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Збільшення тарифу на світло дозволяє "Енергоатому" гасити борги, - НКРЕКП

Понеділок 29 липня 2024 18:21
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Збільшення тарифу на світло дозволяє "Енергоатому" гасити борги, - НКРЕКП Фото: збільшення тарифу на світло дозволяє "Енергоатому" гасити борги (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Збільшення тарифу на електроенергію для населення дало державному "Енергоатому" змогу гасити свої борги.

Про це заявив голова Національної комісії з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Він розповів, що тариф на електроенергію для населення було ухвалено на один рік і до червня 2025 року ніяких змін не має бути.

"Цей тариф дозволяє "Укргідроенерго" і "Енергоатому" компенсувати низькі ціни для населення в рамках ПСО. Також такий рівень дозволяє "Енергоатому" погашати борги", - наголосив Тарасюк.

У підсумку він висловив надію, що в майбутньому Україна прийде до лібералізованого ринку електроенергії для населення.

"Це наша мрія, як регулятора", - підкреслив Тарасюк.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.

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