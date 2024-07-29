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Увеличение тарифа на свет позволяет "Энергоатому" гасить долги, - НКРЭКУ

Понедельник 29 июля 2024 18:21
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Увеличение тарифа на свет позволяет "Энергоатому" гасить долги, - НКРЭКУ Фото: увеличение тарифа на свет позволяет "Энергоатому" гасить долги (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Увеличение тарифа на электроэнергию для населения дало государственному "Энергоатому" возможность гасить свои долги.

Об этом заявил глава Национальной комиссии по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Он рассказал, что тариф на электроэнергию для населения был принят на один год и до июня 2025 никаких изменений не должно быть.

"Этот тариф позволяет "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" компенсировать низкие цены для населения в рамках ПСО. Также такой уровень позволяет "Энергоатому" погашать долги", - подчеркнул Тарасюк.

В итоге он выразил надежду, что в будущем Украина придет в либерализированный рынок электроэнергии для населения.

"Это наша мечта как регулятора", - подчеркнул Тарасюк.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что в результате существенных разрушений в энергетике государство потеряло возможность финансировать предварительный тариф на электроэнергию для населения.

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