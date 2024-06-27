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Збільшення тарифу на світло дозволить стабілізувати ринок електроенергії, – Міненерго

Четвер 27 червня 2024 17:00
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Збільшення тарифу на світло дозволить стабілізувати ринок електроенергії, – Міненерго Фото: збільшення тарифу на світло дозволить стабілізувати ринок електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Збільшення тарифу на електроенергію для населення дозволить зменшити навантаження з державного "Енергоатома" та стабілізувати ситуацію на енергоринку.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Він пояснив, що збільшення тарифу на світло зменшило вартість послуги з фінансування пільгової ціни на електроенергію для населення державним "Енергоатомом" та "Укргідроенерго". Це було необхідно, бо гідроелектростанції зазнали значних руйнувань.

"Ця послуга розподілена таким чином, що ключове навантаження, а в певні періоди це 90%, покладається на "Енергоатом", тобто "Укргідроенерго" буде мати додатковий ресурс для відновлення", - наголосив Галущенко.

Водночас зменшення вартості послуги з фінансування пільгового тарифу на світло дозволяє стабілізувати ринок електроенергії і спрямувати додаткові кошти на відновлення енергетики.

"Сама послуга просто зменшується. Відповідно, якщо послуга була більше 150 млрд по року, то з урахуванням того, що це півроку по факту у нас, трохи більше, то ця послуга буде зменшена до близько 120 млрд. Але це все одно 120 млрд, які дві державні компанії будуть нести для того, щоб тариф був такий, який є – неринковий", - підкреслив Галущенко.

У підсумку він додав, що навантаження просто було зменшено до тої мінімальної межі, яка дозволяє стабілізувати роботу енергосистеми.

Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявляв, що кошти з підвищеного тарифу на світло в першу чергу будуть використані для відновлення державної генерації.

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