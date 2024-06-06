Збільшення тарифу не дасть змоги повністю відновити зруйновані електростанції, - експерт

Підвищення тарифу на електроенергію для населення значно допоможе енергетикам у ремонтах пошкодженої чи зруйнованої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра енергетики Івана Плачкова.

"Це (підвищення тарифу на світло, - ред.) допоможе, це значно допоможе енергетикам, хоча б стабілізувати ситуацію з точки зору ремонтів і деяких реконструкцій. Але це абсолютно не означає, що енергетики зможуть за ці додаткові кошти (повністю, - ред.) відновити обладнання електростанцій, що зруйновані", - сказав він.

Плачков пояснив, що Україна втратила значну кількість генеруючих потужностей внаслідок обстрілів і сьогодні енергосистема балансується за рахунок імпорту.

Він підкреслив, що влітку буде важко, бо збільшиться споживання електроенергії, що призведе до збільшення навантаження на енергосистему. "Тому ситуація критична, загрозлива", - наголосив він.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що збільшення тарифу на електроенергію для населення було потрібно для відновлення пошкодженої росіянами державної генерації.