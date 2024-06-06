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Увеличение тарифа не позволит полностью восстановить разрушенные электростанции, - эксперт

Четверг 06 июня 2024 21:31
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Увеличение тарифа не позволит полностью восстановить разрушенные электростанции, - эксперт Фото: увеличение тарифа не позволит полностью восстановить разрушенные электростанции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифа на электроэнергию для населения значительно поможет энергетикам в ремонтах поврежденной или разрушенной российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего министра энергетики Ивана Плачкова.

"Это (повышение тарифа на свет, – ред.) поможет, это значительно поможет энергетикам, хотя бы стабилизировать ситуацию с точки зрения ремонтов и некоторых реконструкций. Но это совершенно не означает, что энергетики смогут за эти дополнительные средства (полностью, – ред.). ) восстановить оборудование разрушенных электростанций", - сказал он.

Плачков объяснил, что Украина потеряла значительное количество генерирующих мощностей в результате обстрелов и сегодня энергосистема балансируется за счет импорта.

Он подчеркнул, что летом будет тяжело, потому что увеличится потребление электроэнергии, что приведет к увеличению нагрузки на энергосистему. "Поэтому ситуация критическая, угрожающая", - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения требовалось для восстановления поврежденной россиянами государственной генерации.

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Электроэнергия Тарифы
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