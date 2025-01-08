Збільшення тарифів на транспортування газу не захистить ГТС від збитків, - експерт

За словами Хмелевського, навіть значне підвищення тарифів не зможе компенсувати втрати Оператора ГТС.

"Хоча НКРЕКП підвищила з 1 січня тарифи на транспортування газу в 4 рази, проте це рішення навряд чи дозволить Оператору ГТС закінчити 2025 р. без збитків", - зазначив експерт.

Хмелевський підкреслив, що обсяги транзиту газу через Україну різко скоротилися за останні роки.

"Якщо у 2021 р. було транспортовано 41,7 млрд куб.м газу, то у 2022 р. – 20,3 млрд куб.м, у 2023 р. – 14,6 млрд куб.м, у 2024 р. – 15,4 млрд куб.м", - навів дані експерт.

Експерт також звернув увагу на те, що доходи від транзиту газу складають значну частину надходжень Оператора ГТС.

"За транспортування газу Оператор ГТС України у 2023 р. та 2024 р. отримав по 800 млн доларів, що становило приблизно 85 % усіх доходів підприємства. Припинення транзиту призведе до збитковості Оператора ГТС", - наголосив Хмелевський.

На думку експерта, підвищення тарифів матиме негативний вплив на промисловість та економіку в цілому.

"Для українських підприємств, які здійснюють постачання газу через ГТС, витрати суттєво зростуть, а отже вони відповідно піднімуть тарифи для споживачів", - пояснив Хмелевський.

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко наголосив, що підвищення тарифу на транспортування газу матиме значний вплив на економіку України та призведе до зростання цін на товари та послуги.