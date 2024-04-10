Збільшення "зелених" електростанцій допоможе забезпечувати людей світлом в умовах обстрілів, - Тімченко

"Будівництво більшої кількості "зелених" електростанцій допоможе Україні надалі забезпечувати людей світлом поки росія атакує енергосистему країни", - цитує видання Тімченка.

Водночас він пояснив, що інвестиційні ризики, пов’язані з війною, призвели до того, що енергетичні компанії не можуть отримати доступ до капіталу та можливість страхування нових проєктів. Через це компанії не в змозі будувати великі сонячні чи вітрові електростанції.

Він підкреслив, що відновлення теплових електростанцій, які зазнали суттєвих пошкоджень та руйнувань після обстрілів – є важливим завданням, але для майбутньої стабільності енергосистеми необхідно вкладати інвестиції у вітрові та сонячні електростанції.

Нагадаємо, раніше на конференції COP28 ДТЕК Ріната Ахметова та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС в Миколаївській області.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.