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Збільшення "зелених" електростанцій допоможе забезпечувати людей світлом в умовах обстрілів, - Тімченко

Фото: збільшення кількості "зелених" електростанцій допоможе забезпечувати людей світлом в умовах обстрілів (pixabay) 
Автор: Сергій Новіков

В умовах обстрілів енергосистеми ДТЕК хоче й надалі будувати електростанції, що виробляють електроенергію з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), щоб забезпечувати людей електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтервʼю для Politico.

"Будівництво більшої кількості "зелених" електростанцій допоможе Україні надалі забезпечувати людей світлом поки росія атакує енергосистему країни", - цитує видання Тімченка. 

Водночас він пояснив, що інвестиційні ризики, пов’язані з війною, призвели до того, що енергетичні компанії не можуть отримати доступ до капіталу та можливість страхування нових проєктів. Через це компанії не в змозі будувати великі сонячні чи вітрові електростанції.  

Він підкреслив, що відновлення теплових електростанцій, які зазнали суттєвих пошкоджень та руйнувань після обстрілів – є важливим завданням, але для майбутньої стабільності енергосистеми необхідно вкладати інвестиції у вітрові та сонячні електростанції.

Нагадаємо, раніше на конференції COP28 ДТЕК Ріната Ахметова та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС в Миколаївській області.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

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