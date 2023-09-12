Зберігати та витрачати криптовалюти максимально зручно з Trustee Plus. В цьому переконалися вже більше 100 тис. українців

У вересні кількість українців, які почали використовувати застосунок Trustee Plus перетнула позначку в 100 000 активних користувачів. Цей криптозастосунок відрізняється своєю унікальністю, адже він об'єднує в собі можливість зберігання та купівлі біткоінів та інших криптоактивів, а також використання їх для розрахунків у криптовалюті в звичайних магазинах.

Зручність Trustee Plus полягає у використанні інтегрованої банківської криптокартки, яка може бути пов'язана з вашим крипторахунком. Це означає, що всі ваші криптовалютні активи можуть автоматично використовуватися у банківській мережі без додаткових обмінів чи комісій.

Цікавим є той факт, що близько 31% усіх встановлених застосунків були завдяки рекомендаціям друзів. Це свідчить про активну роль ком'юніті користувачів Trustee Plus.

Наразі, кількість українців, які користуються криптовалютою, сягає понад 3 мільйонів осіб, що свідчить про великий попит на такі послуги. Trustee Plus став важливим інструментом для інвесторів та користувачів криптовалют, роблячи їхні фінансові операції простими та зручними.

За даними компанії Trustee Plus, кількість користувачів криптоактивами в Україні стрімко зростає. Тому найближчі плани на майбутнє включають досягнення позначки в 200 000 виданих карток.

Популярність Trustee Plus пояснюється зручністю використання додатку, який легко налаштовується та інтегрується з платіжними системами Apple Pay та Google Pay. Крім того, криптокартка Trustee Plus може бути використана за межами України, що відповідає європейським правовим нормам.

Усе це робить Trustee Plus надійним і зручним інструментом для українських користувачів, які мають інтерес до криптовалют та бажають використовувати їх у повсякденному житті.