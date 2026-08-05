Збережіть свої зображення зараз: OpenAI вимикає DALL-E у ChatGPT

Інструмент DALL-E GPT наразі залишається повністю функціональним і доступним для використання користувачами. З усім тим, нагадаємо, що ще 12 травня 2026 року OpenAI видалила моделі DALL·E-2 та DALL·E-3 з розробницького API.

Що пропонують натомість?

Генерація зображень всередині ChatGPT не припиняється.

Замість окремого інструменту функціонал повністю переходить до вбудованої системи ChatGPT Images, яка працює на базі новіших моделей gpt-image-1 та gpt-image-1-mini.

Як це виглядатиме?

Система ChatGPT Images 2.0 стає доступною для всіх категорій користувачів, включно з безкоштовними обліковими записами.

Покращена версія з логічними кроками міркувань (Images with thinking) надається передплатникам рівнів Plus, Pro та Business, а згодом з'явиться у пакетах Enterprise та Edu.

Сторонні користувацькі кастомні інструменти (Custom GPTs), у яких увімкнено функцію генерації графіки, працюватимуть без змін.

Усі згенеровані раніше фотографії доступні у вкладці Images у вебверсії та у мобільному додатку.

Якщо діалог, у якому створювалося зображення, буде видалено, відповідний файл також зникне зі системи. Для пошуку давніх робіт розробники радять використовувати оновлену функцію пошуку всередині чату.

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Інші зміни в екосистемі OpenAI

Закриття DALL-E GPT є частиною масштабного перегляду продуктів компанії у серпні 2026 року.

Вже 9 серпня повністю припиняє роботу експериментальний AI-браузер ChatGPT Atlas, із якого користувачам також необхідно експортувати персональні дані.

А 26 серпня із ChatGPT буде вилучено застарілу модель o3 після закінчення 90-денного перехідного періоду - зміни стосуються лише передплатників у виборі моделей та не зачіпають API.