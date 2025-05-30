Збереження поточних цінових обмежень підвищує ризик літнього дефіциту електроенергії, - експерт

"У липні-серпні очікується певний дефіцит потужностей у вечірні піки, що призведе до необхідності збільшення імпорту, який буде здійснити неможливо із-за штучних цінових обмежень", - зазначив експерт.

Регулятор аргументував своє рішення тим, що середні ціни на електроенергію в ЄС нижчі за українські, а також послався на нижчі розцінки на ринку двосторонніх договорів (ДД) у порівнянні з ринком на добу наперед (РДН). Однак, на думку Омельченка, такі порівняння некоректні.

"У таких країнах, як Німеччина, Іспанія, Португалія, справді фіксуються мінусові ціни в денні години через профіцит сонячної генерації. Але Україна належить до торговельної зони Центральної Європи - Польща, Угорщина, Словаччина, Молдова, Румунія. І профіль споживання тут зовсім інший", - пояснив він.

За словами експерта, у пікові вечірні години українські ціни часто вищі або співставні з європейськими.

"У певні дні ціни впиралися у стелю прайс-кепу понад 15% часу торгів. Імпорт за таких умов стає комерційно невигідним", - наголосив Омельченко.

За його словами, навіть за умов нібито дешевої електроенергії в ЄС, українські споживачі не виявляють значного інтересу до імпорту.

"Питання: якщо ціни в ЄС такі низькі, як стверджує НКРЕКП, то чому наші найбільші промислові споживачі не вишукувалися в чергу для закупівлі імпортного ресурсу?", - зауважив він.

На думку експерта, при прогнозованому зростанні споживання влітку через спеку та обмежених можливостях генерації, зокрема ТЕС і ГЕС, чинні цінові обмеження перетворюються на системний ризик для стабільності енергопостачання.

Раніше аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова зазначила, що чинні прайс-кепи призводять до цінових викривлень, не відображаючи реальної ситуації на ринку електроенергії, зокрема у вечірні години дефіциту.