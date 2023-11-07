Збереже від втрат. Як убезпечити покинуте через війну житло: поради юриста

Але деякі ризики знизить договір управління майном. Це підійде українцям, які через війну були вимушені залишити своє житло, не мають змогу слідкувати за його станом, але хочуть бути впевненими в тому, що за їх майном здійснюється нагляд.

Під час війни в Україні страхові компанії відмовляються страхувати ризики спричинення збитків через обстріли. Тому отримати компенсацію від страхової у разі "прильоту" зараз неможливо.

Про це у коментарі РБК-Україна провідний юридичний консультант Nota Group Юрій Бойко . Він пояснив, як працює цей інструмент і як він допоможе зменшити ризики фінансових втрат, завданих житлу.

Передати в управління. Як зменшити ризики тим, хто покинув житло

Є інструменти, які допоможуть зменшити ризики фінансових втрат, завданих житлу, каже Юрій Бойко.

"З початком війни багато українців виїхало за кордон і залишили власні квартири. Як показує практика, у більшості випадків допомогу у нагляді за житлом здійснюють родичі, сусіди або ріелтори. Але така допомога не врятує власників квартир від можливих збитків, пов’язаних з пожежею, залиттям або крадіжкою”, – пояснює він.

Власники квартир можуть передати своє житло в управління іншим особам, уклавши договір управління майном.

"Відповідно до статті 1029 Цивільного кодексу України, за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Договір треба засвідчити нотаріально", – зауважує фахівець.

Управитель управляє майном відповідно до умов, передбачених договором.

Зокрема, договором можна передбачити, що управитель зобов’язаний здавати житло в оренду, перевіряти її стан та перераховувати орендну плату власнику квартири. Також можна передбачити право продати квартиру та навіть обумовити ціну продажу. Управитель має право на плату за надання послуг управління. Розмір та порядок оплати встановлюється договором.

"Але найважливішим аргументом на користь договору управління майном є те, що управитель у повному обсязі відповідає за збитки, завдані житлу, переданому в управління. Він відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника управління або вигодонабувача", – додає він.

Виходить, якщо житлу власника будуть спричинені збитки, управитель за загальним правилом зобов’язаний відшкодувати повну їх суму, а не частину, як передбачено договором страхування.

Як і у випадку зі страхуванням, за договором управління майном управитель не компенсує збитки, завдані бойовими діями, бо така подія є обставиною непереборної сили, за яку управитель не несе збитки.

"Але договір управління майном – дієвий інструмент для українців, які через війну були вимушені залишити своє житло, не мають змогу слідкувати за його станом, але хочуть бути впевненими в тому, що за їх майном здійснюється нагляд. Передача житла в управління здійснюється, крім того, задля отримання прибутку і для мінімізації фінансових ризиків", – підсумовує юрисконсульт Nota Group.