Зберегли літаки. Командувач ПС розповів про два перші накази на початку вторгнення РФ

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук розповів про два перші накази, які він надав на початку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Перша моя команда була б 3:20. Я як командувач ПС ЗСУ дав команду "Килим". По цій команді всі літаки, які були в повітрі, були зобов'язані або покинути повітряний простір України або сідати на найближчий аеродром. Я своїми очима бачив, як очищається повітряний простір України. Буквально за 20 хвилин не було жодного літака в повітряному просторі", - пояснив він.

Друга команда, за словами командувача Повітряних сил, була дана вже військовий авіації.

"В 3:50 я підняв всю нашу військову авіацію в повітря, бо розумів, що перші удари, які будуть завдані по нашій державі, будуть завдані по аеродромах, інфраструктурі, зенітним комплексам, по нашим радіолокаційним засобам", - повідомив Олещук.

За його словами, в той момент, ним було прийнято рішення про зосередження всієї техніки, тобто, за його словами, всі підрозділи не були на тих позиціях, які були до війни.

"Авіація була піднята в повітря. Нам вдалося зберегти те озброєння та техніку, яку зараз маємо", - додав командувач ПС.

Нагадаємо, в Україні розробили застосунок, який допомагає протиповітряній обороні виявляти та збивати ворожі цілі в небі. "Фішкою" застосунку є те, що користуватися ним будуть цивільні громадяни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.