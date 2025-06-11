"Зайшли занадто далеко": Маск шкодує за свої пости про Трампа

Конфлікт Маска та Трампа

Конфлікт між Ілоном Маском і Дональдом Трампом почався після того, як Маск розкритикував нещодавно ухвалений законопроєкт про пільги та витрати, назвавши його "огидною гидотою".

Документ передбачає продовження знижених податків часів Трампа та збільшення видатків на оборону, водночас скорочуючи соціальні програми, як-от медстраховки для малозабезпечених, продовольчі талони і податкові пільги на екологічно чисту енергетику.

Після критики Маска Трамп публічно висловив розчарування в бізнесменові, наголосивши, що раніше підтримував його. У відповідь Маск заявив, що саме завдяки його підтримці Трамп здобув перемогу на минулорічних виборах.

Американський президент Дональд Трамп також посварився зі своїм "другом" і радником Ілоном Маском. Обидва почали публічно обмінюватися різкими заявами в соцмережах.

Після цього Трамп привселюдно розкритикував Маска. Лідер США наголосив, що колись підтримував мільярдера, але тепер відчуває глибоке розчарування.

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