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После заявлений о "деэскалации". Войска РФ всю ночь били по Чернигову и нанесли авиаудары по Нежину

Фото: войска РФ всю ночь били по Чернигову и нанесли авиаудары по Нежину (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Черниговской ОГА рассказал, как российские войска продемонстрировали "уменьшение активности". Враг всю ночь обстреливал Чернигов, а также атаковал Нежин, в частности, из авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Чауса в Facebook.

"Уменьшение активности" на Черниговщине враг продемонстрировал ударами по Нежину в том числе и авиа, и всю ночь бил по Чернигову", - заявил он.

По словам Чауса, вновь уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, уничтожены библиотеки, торговые центры и другие объекты, очень много домов.

"Потому что на самом деле всю ночь враг бил по Чернигову. Но мы все восстановим и наш Чернигов будет еще лучше, чем был; наш Нежин будет еще лучше; все города Черниговщины будут намного лучше, чем они на сегодня есть", - резюмировал глава ОГА.

Напомним, вчера по итогам переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле РФ заявила о двух шагах по деэскалации. Отметив, что российские войска "кардинально сократят боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях".

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