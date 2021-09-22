Заявление Ватерландера о газе за гривну - манипуляция, - эксперт

"Отто Ватерландер назвал затраты на добычу 1 грн на кубометр. Даже если брать себестоимость по бухгалтерскому учету, реальная себестоимость добычи кубометра составляет в разы выше. Это первое. Второе - по себестоимости никто не определяет цену газа в Европе и в мире. В Европе цена образуется или через долгосрочные контракты, привязанные к бирже, или на спотовом рынке цена определяется спросом и предложением. Никто никому не продает газ по себестоимости - ни одна нефтегазовая компания в мире не станет продавать газ по такому принципу. Просто смешно - говорить, что газ можно продавать за 1 гривну", - считает Владимир Омельченко.



Эксперт подчеркнул, что себестоимость добычи сегодня вообще не имеет значения для определения правил игры на рынке, где работают рыночные принципы - долгосрочные, форвардные, фьючерсные контракты, которые никак не связаны с себестоимостью.



"В Европе вообще применяется сейчас Гронненгеймская система, еще с 70-х годов. В соответствии с ней, применяются принципы импортного паритета. Система эволюционировала - рынки природного газа стали такими же конкурентными, как рынок нефти или стали. И ценообразование на газовом рынке является понятным и прозрачным", - говорит энергоэксперт.



По мнению Омельченко, заявление одного из руководителей "Нафтогаза" о себестоимости - дешевый популизм, который продвигали коммунисты.



"Речь идет лишь о том, чтобы всколыхнуть популистическую волну против госкомпании, когда топ-менеджер, скорее всего, собирается покинуть компанию, и использует сейчас в своей риторике манипуляции", - утверждает Владимир Омельченко.