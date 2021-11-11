Заявление СНБО по закрытому делу "Роттердам+" выглядит как подыгрывание интересам Коломойского, - нардеп

"В демократической стране западного мира такие заявления недопустимы! Должностное лицо, публично проявившее неуважение к суду, уже на следующий день было бы освобождено государственной должности. Сегодняшнее заявление СНБО выглядит как откровенное подыгрывание интересам Коломойского как единственного "пострадавшего" от формулы "Роттердам+" и единственного истца по делу о его закрытии", - заявил нардеп.

По словам Наливайченко, показательно, что заявление СНБО прозвучало в тот же день, когда экс-заместитель генерального прокурора вышел из процесса по "Роттердам+" и единственными заинтересованными в этом деле остались заводы Игоря Коломойского.

Он призвал СНБО воздержаться от давления на независимый Высший антикоррупционный суд и тем более от подыгрывания интересам олигархических групп.

"Высший антикоррупционный суд - единственный орган судебной ветви власти, который имеет доверие значительной части общества. Этот суд формировался при поддержке наших западных партнеров, в том числе из Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул Наливайченко.

По его словам, если бы СНБО действительно хотел разобраться в ситуации с делом "Роттердам+", оно заслушало бы Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая осуществляла процессуальное руководство, имеет все материалы дела и приняла законное решение о его закрытии.