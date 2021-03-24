Мэр Киева Виталий Кличко назвал манипуляцией обращение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области к городской власти о запрете им работать.

Об этом он заявил в эфире "Украина24".

"Это выглядит так: мол, запретите, пожалуйста, нам работать, потому что мы имеем убытки. Так сегодня весь коммунальный транспорт в Киеве - дотационный. Он - не прибыльный. Частные же маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению, работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок - это манипуляция", - сказал мэр Киева.

Мэр столицы подчеркнул, что призывает киевлян пользоваться общественным транспорт только при крайней необходимости в условиях строгих ограничений.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что на коммунальных маршрутах 1131 единица общественного транспорта.

Ассоциация перевозчиков Киева сообщила, что перевозчики решили поднять стоимость проезда в маршрутках на 25% - с 8 до 10 гривен.