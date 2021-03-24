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Заява приватних маршрутних перевізників щодо заборони роботи у локдаун - маніпуляція, - Кличко

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 19:36
Заява приватних маршрутних перевізників щодо заборони роботи у локдаун - маніпуляція, - Кличко Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко назвав маніпуляцією звернення Асоціації перевізників Києва та Київської області до міської влади щодо заборони їм працювати.

Про це він заявив в ефірі "Україна24".

"Це виглядає так: мовляв, забороніть, будь ласка, нам працювати, бо ми маємо збитки. Так сьогодні весь комунальний транспорт в місті Києві - дотаційний. Він – не прибутковий. Приватні ж маршрутки - це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати на свій власний розсуд, чи працювати їм. А вимагати заборони маршрутних перевезень - це маніпуляція", - сказав мер Києва.

Мер столиці наголосив, що закликає киян користуватися громадським транспорт тільки за крайньої потреби в умовах суворих обмежень.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що на комунальних маршрутах 1131 одиниця громадського транспорту.

Асоціація перевізників Києва повідомила, що перевізники вирішили підвищити вартість проїзду у маршрутках на 25% - з 8 до 10 гривень.

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