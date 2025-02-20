Заяви США про мир без сили сприяють посиленню Путіна, - єврокомісар

"Зараз американці змінюють формулу, говорячи спочатку про мир, але без сили, і це ризикує політично посилити Путіна. Я сподіваюся, що вони не нароблять серйозних помилок", - зазначив Кубілюс.

За словами єврокомісара, він був би набагато більш позитивно налаштований, якби США узгодили стратегію силового миру зі своїми європейськими партнерами або з G7. Наразі ж дипломати США рухаються вперед без жодних консультацій, що викликає велику плутанину та емоції в Україн, зізнався Кубілюс.

"Мене це турбує, тому що в українців така ситуація може створити відчуття покинутості з дуже негативними наслідками", - розказав високопосадовець.

На його думку, західні партнери України повинні бути дуже обережними щодо того, як їхні рішення і слова сприймаються українцями. Адже вони борються, щоб захистити й себе, і Європу.

Мир в Україні

Єврокомісар також розповів деталі своєї розмови зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

"Ми говорили дуже відверто. Я сказав йому - так, нам потрібен мир в Україні, але мир через силу. Для досягнення справедливого миру українцям потрібна додаткова сила, і ця сила може прийти тільки з нашого боку, американського та європейського. Тож спочатку сила, потім мир", - зазначив Кубілюс.

Литовський високопосадовець Єврокомісії також додав, що для європейців мир в Україні має базуватись на чітких 4 принципах:

територіальна цілісність України;

невизнання окупації;

сильна українська армія без жодних обмежень;

збереження санкцій для РФ.

Окрім того, росіяни повинні заплатити за завдані збитки, впевнений Кубілюс.