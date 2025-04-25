Заяви Порошенка про "зловживання воєнним станом" грають на руку РФ, - експерт

Висловлювання п’ятого президента України та лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка під час візиту до Європи щодо нібито політичних переслідувань і зловживань воєнним станом в Україні формують негативний образ України за кордоном і можуть бути використані в інтересах російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар політичного експерта Валентина Гладких.

Як зазначає експерт, спілкуючись із представниками європейських політичних кіл, Порошенко висловлював занепокоєння щодо ситуації в Україні, зокрема щодо, на його думку, зловживань воєнним станом і політичних переслідувань. Ці меседжі, за словами Гладких, перегукуються з кремлівськими наративами, які намагаються сформувати негативне ставлення до України на Заході.

"Лідер найбагатшої фракції "Європейська солідарність" вирушив у вояж до ЄС з двома валізами: в одній — скарги на нібито “репресії” проти себе, в другій - заяви, що в Україні "зловживають воєнним станом". Ці фрази миттєво підхопили російські пропагандисти, активно просуваючи їх як доказ того, що навіть всередині України не вірять у демократичність нинішньої влади", - вважає Гладких.

За його словами, Порошенко у своїх міжнародних поїздках зосереджується не на представленні позиції України як держави, що протистоїть російській агресії, а на вирішенні власних політичних питань.

"Доїхавши до Німеччини на засідання Міжпарламентської ради Україна–НАТО, він використав можливість виступити, щоб озвучити критику на адресу української влади", - зазначає експерт.

Гладких також нагадав, що подібні дії з боку Порошенка мають системний характер. Зокрема, раніше він звертався до Європейської комісії з проханням призупинити процедуру вступу України до ЄС у зв’язку з тим, що йому не дозволили виїхати до Лондона на святкування дня народження сина.

"Тобто діє за принципом - чим гірше для країни, тим краще для нього. Саме тому його слова зручно використовує російська пропаганда для дискредитації України", - підсумував Гладких.