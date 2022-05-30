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Где завтра в Украине пройдут дожди: синоптики назвали регионы

Фото: дожди в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 31 мая, в Украине ожидаются осадки. Правда, дожи пройдут не везде, а только на северо-востоке и востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

"Небольшие, на северо-востоке и востоке страны умеренные дожди, отдельные грозы", - говорится в сообщении.

Дождей не следует ожидать в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях.

Температура в юго-восточных и восточных областях ночью 13-18°, днем 26-31°; на остальной территории ночью 9-14°, в западных и Житомирской областях 6-11°, днем 23-28°, в западных и северных областях 20-25°", - добавляют синоптики.

Как сообщалось, в Украине лето 2022 будет с такими же погодными перепадами, как и нынешняя зима. Ожидается, что традиционно самым жарким месяцем будет август.

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