Завтра в Украине потеплеет до +29

Погода в Украине завтра, 18 августа, будет теплой, температура воздуха +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По словам синоптика, воскресенье в Украине будет теплым, комфортным и без дождей.

"Как раз для удачных селфи на технических остановках в поле или фото с переднего пассажирского места, когда бежит вперед дорога, по бокам фантастические цвета огородов, полей и согнутых поперек граждан, которые начали копать картошку", - отметила Диденко.

Температура воздуха 18 августа повысится и составит +24 +29 градусов. В Черниговской и Сумской областях местами +20 +23 градуса.

"Дожди существенные маловероятны - антициклон, разве что на северо-востоке будет больше облаков и возможен какой-то дождик-пигмей", - заявила синоптик.

В Киеве завтра ожидается прекрасная погода: сухо, днем ​​+24 +26 градусов.

Кроме того, синоптик отметила, что с понедельника в Украине потеплеет еще на несколько градусов.

"Неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до +32 +37 градусов", - отметила Диденко.

Отметим, 17 августа дожди и грозы накроют северные и восточные области страны. Температура воздуха днем на западе Украины достигнет +21+26. В Киеве сегодня ожидаются дожди. Температура воздуха днем достигнет +19+21, ночью ожидается +11+13.

Ранее Наталья Диденко сообщала, что в субботу, 17 августа, погода в Украине будет одной из самых холодных в Европе. Дневная температура воздуха составит +17 +24 градуса.