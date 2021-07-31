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На завтра в Украине снова объявили штормовое предупреждение

Автор: Инна Собора

В Украине завтра снова ухудшится погода. Однако не во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, днем 1 августа в западных областях прогнозируют грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях.

Ранее сообщалось, что в Украине на выходных жара не отступит. Однако в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди.

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