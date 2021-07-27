Завтра стартует новый форум "Украина 30". Его снова откроет Зеленский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский завтра откроет очередной форум "Украина 30". Он будет посвящен вопросу децентрализации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу форума.
Форум, посвященный реформе децентрализации, продлится 28 и 29 июля.
Выступление президента запланировано завтра в 10:30. После него выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, спикерами станут ряд топ-чиновников. Среди них:
- министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев,
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,
- первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,
- министр аграрной политики Роман Лещенко,
- вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.