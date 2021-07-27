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Завтра стартует новый форум "Украина 30". Его снова откроет Зеленский

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Вторник 27 июля 2021 10:20
Завтра стартует новый форум "Украина 30". Его снова откроет Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский завтра откроет очередной форум "Украина 30". Он будет посвящен вопросу децентрализации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу форума.

Форум, посвященный реформе децентрализации, продлится 28 и 29 июля.

Выступление президента запланировано завтра в 10:30. После него выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, спикерами станут ряд топ-чиновников. Среди них:

  • министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев,
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко,
  • первый вицепремьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко,
  • министр аграрной политики Роман Лещенко,
  • вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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Владимир Зеленский децентрализация
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