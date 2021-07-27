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Завтра стартує новий форум "Україна 30". Його знову відкриє Зеленський

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Вівторок 27 липня 2021 10:20
Завтра стартує новий форум "Україна 30". Його знову відкриє Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський завтра відкриє черговий форум "Україна 30". Він буде присвячений питанню децентралізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу форуму.

Форум, присвячений реформі децентралізації, триватиме протягом 28 і 29 липня.

Виступ президента запланований завтра о 10:30. Після нього виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, спікерами стануть низка топ-чиновників. Серед них:

  • міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов,
  • заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко,
  • перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Олексій Любченко,
  • міністр аграрної політики Роман Лещенко,
  • віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
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Володимир Зеленський децентралізація
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