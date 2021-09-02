Завтра в семи областях заработают новые радары измерения скорости: список дорог

на 294 км+619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч)
на 294 км+567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении г. Житомир (ограничение скорости 50 км/ч)
на 371 км+527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Хмельницкий (ограничение скорости 50 км/ч)
на 404 км+377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Винница (ограничение скорости 50 км/ч)
на 404 км+640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении г. Умань (ограничение скорости 50 км/ч)
Львовская область
на 685 км+309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении с. Долиновка (ограничение скорости 50 км/ч)
Черниговская область
на 60 км+426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км / ч)
на 6 км+414 автодороги М-01-02 прибор направлен в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)
на 43 км+993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении г. Чернигов (ограничение скорости 50 км/ч)
на 125 км+385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении с. Бобрик (ограничение скорости 50 км/ч)
город Полтава
ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных (ограничение скорости 50 км/ч)
город Николаев
просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)
просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старофортечная (ограничение скорости 50 км/ч)
город Харьков
просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. Независимости (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Полтавский Шлях, 62-б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км/ч)
Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км/ч)
Закарпатская область город Хуст
ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9-го мая (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)
Ранее уже было установлено 97 радаров, которые расположены в городах Житомир, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Львов, Мелитополь, Харьков, Черкассы, Чернигов, и Волынской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской, Полтавской областях.