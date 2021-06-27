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На завтра объявлено штормовое предупреждение: где в Украине будут грозы и град

Автор: РБК-Украина

На завтра, 28 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики на День Конституции прогнозируют грозы и местами град.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, сегодня в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с (IV уровень опасности, желтый).

Также на завтра объявлено штормовое предупреждение. 28 июня на территории Украины, кроме западных и большинства южных областей, ожидаются грозы. В восточных регионах может пройти град в отдельных районах. Также прогнозируется шквальный ветер 15-20 м/с.

В Киеве и области 28 июня ожидаются грозы (IV уровень опасности, желтый).

Напомним, на этой неделе из-за сильных ливней на западе Украины задерживались поезда.

До этого жара в Киеве побила почти 100-летний рекорд.

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