На завтра объявлено штормовое предупреждение: где в Украине будут грозы и град
На завтра, 28 июня, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики на День Конституции прогнозируют грозы и местами град.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным Гидрометцентра, сегодня в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с (IV уровень опасности, желтый).
Также на завтра объявлено штормовое предупреждение. 28 июня на территории Украины, кроме западных и большинства южных областей, ожидаются грозы. В восточных регионах может пройти град в отдельных районах. Также прогнозируется шквальный ветер 15-20 м/с.
В Киеве и области 28 июня ожидаются грозы (IV уровень опасности, желтый).
Напомним, на этой неделе из-за сильных ливней на западе Украины задерживались поезда.