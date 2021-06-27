На завтра оголошено штормове попередження: де в Україні будуть грози і град
На завтра, 28 червня, в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики на День Конституції прогнозують грози та місцями град.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
За даними Гідрометцентру, сьогодні в північних, центральних і південних областях місцями очікуються сильні зливи, град і шквали 15-20 м/с (IV рівень небезпеки, жовтий).
Також на завтра оголошено штормове попередження. 28 червня на території України, крім західних і більшості південних областей, очікуються грози. У східних регіонах може пройти град в окремих районах. Також прогнозується шквальний вітер 15-20 м/с.
У Києві та області 28 червня очікуються грози (IV рівень небезпеки, жовтий).
Нагадаємо, цього тижня через сильні зливи на заході України затримувалися потяги.