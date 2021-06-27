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На завтра оголошено штормове попередження: де в Україні будуть грози і град

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Неділя 27 червня 2021 16:04
На завтра оголошено штормове попередження: де в Україні будуть грози і град Фото: завтра в Україні очікуються грози і місцями град (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На завтра, 28 червня, в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики на День Конституції прогнозують грози та місцями град.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, сьогодні в північних, центральних і південних областях місцями очікуються сильні зливи, град і шквали 15-20 м/с (IV рівень небезпеки, жовтий).

Також на завтра оголошено штормове попередження. 28 червня на території України, крім західних і більшості південних областей, очікуються грози. У східних регіонах може пройти град в окремих районах. Також прогнозується шквальний вітер 15-20 м/с.

У Києві та області 28 червня очікуються грози (IV рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, цього тижня через сильні зливи на заході України затримувалися потяги.

До цього спека в Києві побила майже 100-річний рекорд.

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