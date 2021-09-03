Завтра метро в Киеве будет работать на час дольше

В Киеве в ночь с 4 на 5 сентября продолжат работу метрополитена на 1 час. Решение принято из-за проведения на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Игра начнется в 21:45.
Возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.