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Завтра в Харькове проведут ЛГБТ-марш. Центр города перекроют

Автор: Инна Собора

В Харькове в воскресенье, 12 сентября, запланирован марш ЛГБТ-сообщества "Харьков Прайд". Для проведения шествие центр города перекроют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Колонна пройдет в центре города в период с 12:30 до 14:00

В это время перекроют площадь Свободы. Ограничения будут действовать на участке от улицы Тринклера до проспекта Науки, а также по проспекту Науки на участке от площади Свободы до улицы Отакара Яроша.

Как будет работать транспорт:

  • Трамваи по маршруту №12: не ходят.
  • Троллейбусы по маршруту №2: ЖК "пр. Победы" - ул. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - ЖК "просп. Жуковского".
  • Троллейбусы маршруту №18: движение по маршруту троллейбусов №12.
  • Автобусы по маршруту №217: площадь Конституции - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - ул. Победы - ул. Людвига Свободы - РК "Лозовенька" (ТЦ "Метро").
  • Автобусы по маршруту №245: ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская - спуск Клочковский - ул. Независимости - разворот на перекрестке с ул. Ромен Роллана - ул. Независимости - спуск Клочковский - дальше по своему основному маршруту.

Напомним, в Одессе в результате столкновений на ЛГБТ-марше в конце июля 61 человек был привлечен к ответственности.

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ХарьковЛГБТ