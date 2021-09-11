Завтра в Харькове проведут ЛГБТ-марш. Центр города перекроют

Колонна пройдет в центре города в период с 12:30 до 14:00
В это время перекроют площадь Свободы. Ограничения будут действовать на участке от улицы Тринклера до проспекта Науки, а также по проспекту Науки на участке от площади Свободы до улицы Отакара Яроша.
Как будет работать транспорт:
Трамваи по маршруту №12: не ходят.
Троллейбусы по маршруту №2: ЖК "пр. Победы" - ул. Победы - ул. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - ул. Деревянко - Белгородское шоссе - ул. Академика Проскуры - ЖК "просп. Жуковского".
Троллейбусы маршруту №18: движение по маршруту троллейбусов №12.
Автобусы по маршруту №217: площадь Конституции - ул. Университетская - спуск Бурсацкий - ул. Клочковская - ул. Победы - ул. Людвига Свободы - РК "Лозовенька" (ТЦ "Метро").
Автобусы по маршруту №245: ул. Целиноградская - ул. Ляли Убийвовк - ул. Клочковская - спуск Клочковский - ул. Независимости - разворот на перекрестке с ул. Ромен Роллана - ул. Независимости - спуск Клочковский - дальше по своему основному маршруту.