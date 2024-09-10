"Завтра будуть в окопах". Захисник Маріуполя висловився про примусову мобілізацію

Захисник Маріуполя Гліб Стрижко розкритикував процес мобілізації в Україні. За його словами, взагалі немає поставати питання примусового призову й українці повинні самі готуватися, адже країна в небезпеці.

Чи має бути мобілізація примусовою

Стрижко наголосив, що приставка "примусова" щодо мобілізації звучить дивно.

"Треба трішечки "роздуплитись". Країна в небезпеці. Люди мають принаймні готуватись. Треба собі чітко дати відповідь, що я робитиму, якщо Київ знову оточуватимуть. Якщо людині страшно, то треба попрацювати з тим. Бо в людей якесь уявлення, що вони сьогодні приїдуть в ТЦК, а завтра будуть в окопах штурмувати. Якщо ти фахівець в якійсь сфері, то будеш так само фахівцем в цій сфері у війську", – заявив морпіх.

При цьому він наголосив, що кожна людина має взяти на себе відповідальність за свою підготовку і навчитись хоча б користуватись турнікетом.

Чому у держави та військових різне бачення мобілізації

Також на думку Стрижка між державою та військовими виникає різноголосся щодо процесу мобілізації, бо нема комунікацій від органів влади.

"Немає чесних відповідей на питання, якщо одна частина людей зараз служить, то коли їх поміняють? І це викликає певну злість у військовослужбовців і їхніх близьких. Коли жінка, чоловік якої служить, гуляє в парку з дитиною і бачить родину, де гуляє чоловік, дружина і дитина, в неї постає питання, чому зараз та жінка має право бути щасливою зі своїм чоловіком, а вона ні? Через відсутність чесної комунікації назбирується негатив", – додав ветеран.

Додамо, що морпіх Гліб Стрижко не може повернутись на бойову посаду у військо. Під час виконання бойового завдання на металургійному заводі ім. "Ілліча" у Маріуполі він отримав важкі травми очей та переломи тазових кісток. Щоб врятувати бійця, його передали російській стороні. Після 17 днів полону його обміняли. Внаслідок травм Гліб отримав пожиттєво ІІ групу інвалідності.