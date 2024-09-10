"Завтра будут в окопах". Защитник Мариуполя высказался о принудительной мобилизации

Защитник Мариуполя Глеб Стрижко подверг критике процесс мобилизации в Украине. По его словам, вообще не должен возникать вопрос принудительного призыва, потому что украинцы должны сами готовиться, ведь страна в опасности.

Должна ли быть мобилизация принудительной

Стрижко подчеркнул, что приставка "принудительная" в отношении мобилизации звучит странно.

"Нужно немного "раздуплиться". Страна в опасности. Люди должны хотя бы готовиться. Надо себе четко дать ответ, что я буду делать, если Киев снова будут окружать. Если человеку страшно, то надо поработать с тем. Потому что у людей какое-то представление, что они сегодня приедут в ТЦК, а завтра будут в окопах штурмовать. Если ты специалист в какой-то сфере, то будешь так же специалистом в этой сфере в армии", – заявил морпех.

При этом он подчеркнул, что каждый должен взять на себя ответственность за свою подготовку и должен научиться хотя бы пользоваться турникетом.

Почему у государства и военных разное видение мобилизации

Также, по мнению Стрижко, между государством и военными возникает разногласие относительно процесса мобилизации, потому что нет коммуникаций от органов власти.

"Нет честных ответов на вопрос, если одна часть людей сейчас служит, то когда их поменяют? И это вызывает определенную злобу у военнослужащих и их близких. Когда женщина, муж которой служит, гуляет в парке с ребенком и видит семью, где гуляет муж, жена и ребенок, у него возникает вопрос, почему сейчас эта женщина имеет право быть счастливой со своим мужем, а она нет? Из-за отсутствия честной коммуникации собирается негатив", – добавил ветеран.

Добавим, что морпех Глеб Стрижко во время выполнения боевого задания на металлургическом заводе им. "Ильича" в Мариуполе получил тяжелые травмы глаз и переломы тазовых костей. Чтобы спасти бойца, его передали российской стороне. После 17 дней плена его обменяли. Полученные в Мариуполе травмы не позволили вернуться Стрижко в армию.

Добавим, что морпех Глеб Стрижко не может вернуться в армию. При выполнении боевого задания на металлургическом заводе им. "Ильича" в Мариуполе он получил тяжелые травмы глаз и переломы тазовых костей. Чтобы спасти бойца, его передали российской стороне. После 17 дней плена его обменяли. В результате травм Глеб получил пожизненную ІІ группу инвалидности.