Сегодня в Украине облачно и жарко, днем до +35

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В Киеве облачно, температура днем до +27

Погода в Украине в воскресенье, 25 августа, будет жаркой, но с переменной облачностью, днем температура воздуха поднимется до +35. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Так, по данным украинских синоптиков, сегодня по всей территории страны ожидается облачная погода, однако будет жарко. Средняя температура по Украине днем будет колебаться от +26 до +28, ночью от +11 до +14. Жарче всего будет в южных областях, там термометры покажут от +31 до +35 днем и от +17 до +21 ночью. На севере и западе ночью возможен спад температуры до +11 градусов, в Сумской области до +10.

В Крыму сегодня также будет преимущественно облачно, температура днем будет колебаться в пределах +32...+34 градусов, ночью от +17 до +19.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице в воскресенье, 25 августа, будет облачно и тепло. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +25...+27 градусов, ночью ожидается от +13 до +15 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в воскресенье, 25 августа, по всей Украине будет преобладать солнечная и жаркая погода. Ожидалось, что температура воздуха местами поднимется до +34 градусов. В Киеве прогнозировалась солнечная погода с температурой до +28.