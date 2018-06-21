Завтра с 7:00 в работу наземного транспорта Киева будут внесены изменения

Изменения будут действовать из-за проведения государственных мероприятий в парке Вечной Славы

Завтра, 22 июня, с 7:00 до окончания государственных мероприятий в парке Вечной Славы в работу наземного транспорта Киева будут внесены изменения. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, движение троллейбусов маршрута №38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальной), автобусы маршрута №24 - от Центрального железнодорожного вокзала до стадиона "Динамо" им. Лобановского.

Для троллейбуса №38 и автобуса №24 на время проведения мероприятий временно отменяется остановка "Парк Вечной Славы".

Движение автобусного маршрута в режиме маршрутного такси №520 в указанное время будет осуществляться по следующей схеме: ст. м. "Выдубичи" - Железнодорожное шоссе - Лыбедская площадь - ул. Большая Васильковская - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднепровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская - вул. Московская - далее по существующей схеме.

Кроме этого, автобусный маршрут в режиме маршрутного такси №470 будет курсировать по схеме: ул. Ягодная - просп. Науки - б-р Дружбы Народов, б-р Леси Украинки - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская - ул. Московская - далее по существующей схеме.

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона.