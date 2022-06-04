В Одесской области руководителей волонтерского фонда поймали на хищении "гуманитарки"

Правоохранители разоблачили руководителей благотворительного фонда в Одесской области. Они разворовывали гуманитарную помощь, которая была предназначена украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ Одесской области.

По данным следователей, руководитель одного из местных волонтерских фондов наладил схему поставки военных и гуманитарных товаров, которые передавали иностранные благотворительные организации. Волонтеры получали устройства ночного видения, каски, бронежилеты и медицинские аптечки. Однако они не доходили до военных. Руководителя фонда вместе с его подчиненным задержали во время реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму более 500 тысяч гривен. Главе фонда сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УКУ. Следственные действия продолжаются. Фото: СБУ задержала волонтеров, которые разворовывали гуманитарку (facebook.com/ssu.odesa)