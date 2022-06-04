В Одесской области руководителей волонтерского фонда поймали на хищении "гуманитарки"
Правоохранители разоблачили руководителей благотворительного фонда в Одесской области. Они разворовывали гуманитарную помощь, которая была предназначена украинским защитникам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ Одесской области.
По данным следователей, руководитель одного из местных волонтерских фондов наладил схему поставки военных и гуманитарных товаров, которые передавали иностранные благотворительные организации.
Волонтеры получали устройства ночного видения, каски, бронежилеты и медицинские аптечки. Однако они не доходили до военных.
Руководителя фонда вместе с его подчиненным задержали во время реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму более 500 тысяч гривен.
Главе фонда сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УКУ. Следственные действия продолжаются.
Напомним, заместителя председателя Черновицкой ОВА разоблачили на махинациях с "гуманитаркой". Ему объявили о подозрении.
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