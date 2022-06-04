ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области руководителей волонтерского фонда поймали на хищении "гуманитарки"

Новина українською →
Одесская область, Суббота 04 июня 2022 12:55
В Одесской области руководителей волонтерского фонда поймали на хищении "гуманитарки" Фото: в Одесской области задержали руководителей волонтерского фонда (facebook.com/ssu.odesa)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили руководителей благотворительного фонда в Одесской области. Они разворовывали гуманитарную помощь, которая была предназначена украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление СБУ Одесской области.

По данным следователей, руководитель одного из местных волонтерских фондов наладил схему поставки военных и гуманитарных товаров, которые передавали иностранные благотворительные организации.

Волонтеры получали устройства ночного видения, каски, бронежилеты и медицинские аптечки. Однако они не доходили до военных.

Руководителя фонда вместе с его подчиненным задержали во время реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму более 500 тысяч гривен.

Главе фонда сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УКУ. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ задержала волонтеров, которые разворовывали гуманитарку (facebook.com/ssu.odesa)

Напомним, заместителя председателя Черновицкой ОВА разоблачили на махинациях с "гуманитаркой". Ему объявили о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Служба безопасности Украины
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине