Заволодіння землею на 123 млн гривень. Суд обрав запобіжний захід нардепу Горвату

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату групи "Довіра" Роберту Горвату. Його підозрюють у заволодінні землею на Закарпатті, через що державі завдано понад 123 млн гривень збитків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.
Слідчий суддя ВАКС Олег Федоров визначив Горвату 26,84 млн гривень застави з покладанням низки обов'язків.
На політика, зокрема, поклали обов'язок носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу та повідомляти про зміну місця проживання.
В Україні правоохоронці розкрили схему заволодіння державними земельними ділянками загальною площею 323 га. У причетності підозрюється чинний народний депутат Роберт Горват.
За даними слідства, у 2016-2019 роках нардеп розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні державного підприємства. Політик для цього скористався своїм впливом на посадовців Головного управління Держгеокадастру однієї з областей.
Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізичним особам. А вони потім продали їхній компанії, підконтрольній організатору схеми.
Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн гривень збитків.
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