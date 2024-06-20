Заволодіння 88 млн гривень: суд обрав запобіжний захід ексголові міграційної служби

Що відомо про справу

Нагадаємо, 18 червня колишньому голові Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн гривень.

Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про колишнього керівника Державної міграційної служби Максима Соколюка.

За даними слідства, у 2015 році міграційна служба отримала бюджетні кошти на будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу відомства.

Однак бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках із представниками ДМС та іншими посадовцями, організував тривалу схему розкрадання коштів під час реконструкції будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі.

За даними слідства, колишній очільник міграційної служби сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Таким чином, протягом кількох років злочинна група завищувала вартість та обсяги робіт і привласнювала бюджетні кошти. В результаті реконструкція будівлі головного офісу ДМС була незавершеною, комп'ютерна система з відповідним програмним забезпеченням існувала лише на папері, а компанія, відповідальна за реконструкцію, збанкрутувала.

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн гривень.

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