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Заволодіння 88 млн гривень: суд обрав запобіжний захід ексголові міграційної служби

Фото: Вищий антикорупційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому голові
Державної міграційної служби України у вигляді 3 млн гривень застави. Його звинувачують у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"20 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби України", - йдеться в повідомленні.

Також суд поклав на підозрюваного такі процесуальні обовʼязки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 18 червня колишньому голові Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн гривень.

Джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про колишнього керівника Державної міграційної служби Максима Соколюка.

За даними слідства, у 2015 році міграційна служба отримала бюджетні кошти на будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу відомства.

Однак бізнесмен, який тривалий час перебував у "дружніх" стосунках із представниками ДМС та іншими посадовцями, організував тривалу схему розкрадання коштів під час реконструкції будівлі з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Для реалізації злочинного задуму він вступив у змову із тодішніми головою ДМС і начальником Управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, а потім і із заступником голови ДМС, які замість належного виконання своїх обов’язків заволоділи коштами, виділеними на облаштування будівлі.

За даними слідства, колишній очільник міграційної служби сприяв бізнесмену в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Таким чином, протягом кількох років злочинна група завищувала вартість та обсяги робіт і привласнювала бюджетні кошти. В результаті реконструкція будівлі головного офісу ДМС була незавершеною, комп'ютерна система з відповідним програмним забезпеченням існувала лише на папері, а компанія, відповідальна за реконструкцію, збанкрутувала.

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн гривень.

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