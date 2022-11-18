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Заводи "Метінвесту" працюють на 50-60% потужності

Фото: заводи "Метінвесту" працюють на 50-60% потужності (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Металургійна галузь в Україні має серйозні проблеми через війну та працює з неповним завантаженням. Проте продовжує надавати мирним мешканцям та Збройним силам України максимальну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв’ю Sky News.

"У нас в Україні лишилося два металургійні комбінати - один у Запоріжжі, інший - у Кам'янському. Вони обидва зараз працюють, їхні потужності завантажені приблизно на 50-60%. Проте ми маємо змогу виготовляти броньовані плити, сталеві укриття тощо", - пояснив він.

За його словами, усі підприємства металургійної галузі наразі намагаються зробити максимум задля майбутньої перемоги України і бути для країни надійною опорою.

Він також наголосив, що Росія обов’язково відповість за всі свої злочини і заплатить повну ціну за зруйновані в Україні підприємства.

"Ми впевнені, що маємо отримати повну компенсацію за збитки від росіян. І реінвестувати її в українські заводи, щоб відновити їхню роботу", - резюмував Риженков.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Метінвест" перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 18 млрд грн податків та зборів.

Всього від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн.

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Метинвест