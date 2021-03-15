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Завод RGC Production в Днепре выпустил первые 40 шкафных газорегуляторных пунктов

Новина українською → Днепр, Понедельник 15 марта 2021 16:35
Завод RGC Production в Днепре выпустил первые 40 шкафных газорегуляторных пунктов Газовый вентиль (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

В январе 2021 года на базе АО "Днепропетровскгаз" открылся завод по производству газового оборудования RGC Production. Мощность завода будет покрывать потребности ряда областей Украины в новейших шкафных газорегуляторных пунктах. Недавно с конвейера сошли первые 40 единиц ШГРП.

Об этом сообщает пресс-служба "Днепропетровскгаза".

Шкафные газорегуляторные пункты - это устройства, которое обеспечивают снижение давления газа и поддерживают его на заданном уровне. ШГРП также предназначены для коммерческого учета потребления газа при поставках голубого топлива промышленным и коммунально-бытовым объектам.

"Открытие и работа современного завода на базе АО "Днепропетровскгаз "- это большой вклад в промышленность области и страны в целом. Качественных аналогов газового оборудования на территории Украины нет, а закупка импортных ШГРП - не рентабельна. Наш завод сможет покрывать потребности минимум Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областей, а также городов Днепр, Харьков и Кривой Рог ", - говорит технический директор АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

В пресс-службе отметили, что Региональная газовая компания активно модернизирует газораспределительные сети современным газовым оборудованием собственного производства.

"Специалисты компании полностью контролируют производственные процессы на всех стадиях, а импортные комплектующие поставляются в Украину по международным контрактам с европейскими производителями. По состоянию на начало 2021 года в ряде восточных регионов Украины насчитывалось около 2500 ШГРП, которые находятся в эксплуатации более 20 лет и нуждаются в замене", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что на данный момент в стране активно функционируют 2 производства RGC Production: во Львове и Днепре.

"В скором времени планируется открытие третьего завода в Виннице. Таким образом РГК продолжает активно масштабировать бизнес по производству качественного отечественного газового оборудования", - говорится в сообщении.

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