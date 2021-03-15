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Завод RGC Production в Дніпрі випустив перші 40 шафових газорегуляторних пунктів

Новость на русском → Дніпро, Понеділок 15 березня 2021 16:35
Завод RGC Production в Дніпрі випустив перші 40 шафових газорегуляторних пунктів Газовий вентиль (104.ua)
Автор: Марія Тарариєва

У січні 2021 року на базі АТ "Дніпропетровськгаз" відкрився завод з виробництва газового обладнання RGC Production. Потужність заводу буде покривати потреби ряду областей України в новітніх шафових газорегуляторних пунктах. Нещодавно з конвеєра зійшли перші 40 одиниць ШГРП.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

Шафові газорегуляторні пункти - це пристрої, що забезпечують зниження тиску газу і підтримують його на заданому рівні. ШГРП також призначені для комерційного обліку споживання газу при постачаннях газу промисловим і комунально-побутових об'єктів.

"Відкриття і робота сучасного заводу на базі АТ "Дніпропетровськгаз "- це великий внесок у промисловість області і країни в цілому. Якісних аналогів газового обладнання на території України немає, а закупівля імпортних ШГРП - не рентабельна. Наш завод зможе покривати потреби мінімум Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей, а також міст Дніпро, Харків та Кривий Ріг ", - говорить технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

У прес-службі зазначили, що Регіональна газова компанія активно модернізує газорозподільні мережі сучасним газовим обладнанням власного виробництва.

"Фахівці компанії повністю контролюють виробничі процеси на всіх стадіях, а імпортні комплектуючі поставляються в Україну за міжнародними контрактами з європейськими виробниками. Станом на початок 2021 року в ряді східних регіонів України налічувалося близько 2500 ШГРП, які знаходяться в експлуатації більше 20 років і потребують заміни", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що на даний момент в країні активно функціонують 2 виробництва RGC Production: у Львові та Дніпрі.

"Незабаром планується відкриття третього заводу у Вінниці. Таким чином РГК продовжує активно масштабувати бізнес по виробництву якісного вітчизняного газового обладнання", - йдеться в повідомленні.

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