Фото: "Севморзавод" (starsmz.ru)

На "Севморзаводе" будут ремонтировать российские корабли

Предприятие "Севморзавод", которое до аннексии Крыма принадлежало действующему президенту Украины Петру Порошенко, станет ремонтной базой Черноморского флота Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что севастопольский "Севморзавод" станет главной базой ремонта кораблей российского Черноморского флота. Также уточняется, что военные корабли встанут в его доки в течение 2019 года.

Напомним, в апреле 2015 года Российская Федерация "национализировала" завод Порошенко в Севастополе. Согласно данным российского реестра, украинское предприятие зарегистрировали как собственность России под названием Государственное унитарное предприятие "Севастопольский морской завод".

До этого в сентябре 2014 оккупационные власти утверждали, что Порошенко выставил завод на продажу. Позже он стал филиалом российского центра судоремонта "Звездочка" по договору аренды на 49 лет. Кроме того, была утверждена также дорожная карта интеграции завода в структуру российской Объединенной судостроительной корпорации. Морской завод располагается на двух производственных площадках, общей площадью 53 гектара.