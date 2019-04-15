Завод Порошенка у Криму стане базою Чорноморського флоту РФ

Фото: "Севморзавод" (starsmz.ru)

На "Севморзаводі" будуть ремонтувати російські кораблі

Підприємство "Севморзавод", яке до анексії Криму належало президенту України Петру Порошенку, стане ремонтною базою Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що севастопольський "Севморзавод" стане головною базою ремонту кораблів російського Чорноморського флоту. Також уточнюється, що військові кораблі стануть у його доки протягом 2019 року.

Нагадаємо, в квітні 2015 року Російська Федерація "націоналізувала" завод Порошенка в Севастополі. Згідно з даними російського реєстру, українське підприємство зареєстрували як власність Росії під назвою Державне унітарне підприємство "Севастопольський морський завод".

До цього у вересні 2014 окупаційна влада стверджувала, що Порошенко виставив завод на продаж. Пізніше він став філією російського центру судноремонту "Зірочка" за договором оренди на 49 років. Крім того, було затверджено також дорожню карту інтеграції заводу до структури російської Об'єднаної суднобудівної корпорації. Морський завод розташовується на двох виробничих майданчиках, загальною площею 53 гектара.